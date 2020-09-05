Опубликован полный текст обращения Рошаля к немецким медикам из-за ситуации с Навальным

Рошаль призвал провести консилиум по ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 5 сентября Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль обратился к немецким коллегам, лечащим блогера и оппозиционера Алексея Навального.

«Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками», - подчеркнул Рошаль.

Он отметил, что случай, когда мнения докторов расходятся не редкий, и именно поэтому принято проводить консилиумы.

Напомним, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

После экстренной посадки Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа оппозиционера транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику "Шарите".

Навальный до сих пор находится в коме. Российская сторона неоднократно запрашивала у Германии результаты анализов, проведенных в "Шарите".

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕОНИДА РОШАЛЯ

Президенту Германской медицинской ассоциации

Д-ру Клаусу Рейнхардту

Глубокоуважаемый доктор Рейнхардт!

Мы, как врачи, были потрясены болезнью Алексея Навального. Когда молодой человек внезапно теряет сознание и впадает в кому неясного генеза, это очень трагично.

В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения. И эта сложность создает пространство для выдвижения различных версий произошедшего: профессиональных и далеких от профессионализма.

С момента поступления господина Навального в Омскую больницу скорой помощи, врачи делали все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента. Они спасли ему жизнь. Для консультации были приглашены реаниматологи и другие специалисты из ведущих медицинских учреждений страны. По просьбе родственников был обеспечен доступ немецких врачей к пациенту, а также его последующая транспортировка в Германию.

По итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального. Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального.

Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками.

Когда мнения докторов расходятся, в нашей профессии принято проводить консилиум.

По этой причине мы хотели бы предложить создать совместную комиссию из представителей Национальной медицинской палаты России и Врачебной палаты Германии, возможно с привлечением специалистов по отравлениям из других стран, для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального.

Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами – мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер.

Наши коллеги из больницы скорой помощи г. Омска с момента эвакуации были готовы предоставить весь имеющийся у них материал для совместных исследований.

Надеемся на понимание и положительное решение вопроса.

Л. Рошаль

Президент НМП