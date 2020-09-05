Собянин: массовая вакцинация запланирована в Москве на конец года

Собянин заявил, когда начнется массовая вакцинация в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 5 сентября Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация начнется в Москве в конце года.

«Серьезная массовая вакцинация [от коронавируса] - это, скорее всего, конец года - начало следующего», - сказал градоначальник в интервью «Первому каналу».

Мэр уточнил, что со следующей недели начнутся пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины. По данным Собянина, они продлятся до 6 месяцев. Массовое производство вакцины начнется в декабре 2020 или январе 2021 года.

«Конечно, не надо забывать, что опасность, к сожалению, не ушла до конца. Нам еще предстоит пережить осенне-зимний период, сложный период, не беспроблемный. Я думаю, что пройдем его значительно проще, чем прошлую весну, но, тем не менее, определенные сложности обязательно будут, надо быть к этому готовым. Главное, чтобы город продолжал нормально функционировать и работать», - заключил Собянин.

Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин провел онлайн-разговор с президентом России Владимиром Путиным, который поинтересовался у градоначальника, сделал ли он сам прививку от коронавируса. Собянин подтвердил, что его вакцинировали. Он пошел на этот шаг по рекомендации врачей, так как попадает в группу риска. Мэр отметил, что чувствует себя хорошо и не наблюдает у себя недомогания или отклонений в общем состоянии здоровья. Напомним, что 11 августа Владимир Путин заявил, что Россия стало первой страной, где ученые смогли зарегистрировать вакцину от коронавируса.

В первую неделю РФ приняла более 20 заявок на поставку вакцины «Спутник V» за рубеж. Но, как заявил президент, первым из иностранных государств прививку получит Белоруссия.