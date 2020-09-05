Шойгу: В Черном море стали чаще появляться иностранные военные корабли

Иностранные суда стали чаще появляться в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 5 сентября Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав. Он отметил, что многие из них их не относятся к региону.

«Это не наш флот у берегов Сан-Франциско регулярно ходит туда-сюда, а их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно», - сказал Шойгу.

Шойгу отметил, что иностранные суда всегда сопровождаются российскими кораблями, когда те появляются в Черном море.

Министр обороны пожаловался на то, что в западных СМИ после подобных случаев появляется информация о том, что российские военные действуют крайне непрофессионально и некорректно.

«Мы делаем все, чтобы не было угрозы нашей стране», - сказал министр, в эфире телеканала «Россия 1».

Министр обороны подчеркнул, что российские военные делают все необходимое, чтобы уберечь страну от внешних угроз.