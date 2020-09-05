Тихановская заявила о намерении пообщаться с Россией

Тихановская готова к диалогу с Москвой Фото: REUTERS

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова к диалогу с российскими властями.

«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — сказала Тихановская, передает РИА Новости.

«Если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», - подчеркнула Светлана Тихановская.

При этом она отметила, что звонка со стороны России не было. Впрочем, причин, по которым такой звонок мог бы состояться, Тихановская также не озвучила.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 9 сентября, встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Напомним, что кандидат Светлана Тихановская проиграла на выборах в президенты Белоруссии, где после 9 августа начались акции протеста. Граждане требовали пересчета голосов. В первые же дни демонстрации перешли в столкновения с ОМОН и милицией, начались массовые задержания. В более мирном и спокойном формате протесты в республике продолжаются до сих пор.