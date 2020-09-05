«Вполне нормально»: Шойгу рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса

Министр подчеркнул, что чувствует себя после прививки хорошо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как сделал прививку от коронавируса.

«Чтобы развеять последние сомнения, начали с себя. Но не столько для того, чтобы показать личным примером, что это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Министр обороны РФ отметил, что чувствует себя «вполне нормально».

«У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», - добавил Шойгу.

Напомним, что Россия стала первой страной, где ученные смогли зарегистрировать вакцину от коронавируса. Об этом 11 сентября заявил президент РФ Владимир Путин. «Спутник V» изъявили желание приобрести сразу 27 государств. Президент России отметил, что первой получит прививку Белоруссия.