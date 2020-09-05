За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие в организме коронавирусной инфекции. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 891. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Ранее сообщалось, что в столице среднее число новых заболевших на начало сентября на 3,1% меньше, чем в начале августа. В столице за последние сутки подтвержден 671 новый случай инфицирования covid-19.

Накануне заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в несколько медицинских организаций Москвы поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции.

У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется специальная аккредитация Министерства здравоохранения РФ на проведение клинических исследований. Специалисты смогут проводить там медобследование для определения возможных противопоказаний.