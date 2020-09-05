Тихановская не намерена создавать новую политическую партию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская раскрыла свои планы о возможности создании новой политической партии в стране.

По ее словам, на данный момент в государстве уже есть активное общественное движение. В него входит большинство граждан, которые выступают и поддерживают идею проведения "новых и честных выборов". Об этом Тихановская заявила в субботу, отвечая на вопросы зрителей на портале YouTube. Однако о создании политической партии речи пока идти не может.

- Остальные партии можно будет организовывать потом, после того, как будет объявлен новый президент, после новых выборов в Белоруссии, - считает бывший кандидат в президенты.