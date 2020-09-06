Россия выиграла "Танковый биатлон", разогнав Т-72 до максимальной скорости

В субботу, 5 сентября, состоялся конкурс "Танковый биатлон". В соревнованиях стран победу удалось одержать российским военным.

Сообщается, что благодаря механику-водителю Т-72Б3 был разогнан на трассе до предельной скорости. Об этом сообщили в пресс-центре Армейских международных игр. После двух кругов эстафеты в лидеры выбились Россия и Китай.

- Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая стала решающим фактором в победе российских танкистов, финишировавших первыми с результатом 1 час 28 минут 50 секунд, - говорится в сообщении.

Отмечается, что второе место досталось танкистам из Китая. они финишировали с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. "Бронзу" в соревнованиях взяла сборная Белоруссии, военные показали время 1 час 37 минут 48 секунд. Тем временем, танкисты Азербайджана пришли к финишу четвертыми за 1 час 54 минуты 22 секунды.