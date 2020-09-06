Семь священников услышали молитву и спасли тонущего в озере мужчину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Затея сделать удачные снимки едва не обернулась трагедией. В США мужчина по имени Джимми Макдональд во время плавания на лодке зазевался и вывалился за борт, упав в воду.

Тонувшего в холодных водах озера Джордж уже успел понять, что добраться самостоятельно до берега не сможет. Забраться обратно на судно ему тоже не удалось - лодка перевернулась. Осознавая неизбежность момента он начал усердно молиться, пишет издание Daily Mail.

На помощь утопающему неожиданно для него пришли сразу семь священников.. До этого они наслаждались поездкой на плавучем пабе.

По словам капитана судна Грега Барретта, один из служителей церкви услышал крики Джимми. Мужчине бросили спасательный круг и подняли из воды. Очевидцы назвали произошедшее божественным вмешательством, ведь, как оказалось, Джимми излечился от наркозависимости. Сам он после инцидент рассказал, что лучше всего использовать спасательные жилеты при выходе на воду.