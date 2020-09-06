Правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы объяснили россиянам Фото: Иван ВИСЛОВ

Международное авиасообщение постепенно восстанавливается после "коронавирусного перерыва". Россия уже наладила полеты в некоторые страны, в частности теперь россияне могут летать в Дубай, Египет и на Мальдивы. В Ассоциации туроператоров гражданам РФ раскрыли правила въезда в эти страны.

Одним из самых главных нововведений - наличие отрицательного теста на коронавирус. Анализ на covid-19 можно сдать только в официальной лаборатории и не ранее, чем за трое суток до поездки.