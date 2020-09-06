Эксперт рассказал, какую вакцину от COVID-19 можно считать эффективной

Россия первая в мире страна, представившая миру вакцину от коронавируса. Сыворотка уже показала свою безопасность и способность противостоять covid-19. Другие страны тоже активно работают над созданием препарата. О том, какую на самом деле вакцину можно считать эффективной kp.ru рассказал один из ведущих мировых исследователей Георгий Базыкин.

По его словам, необходимо подчеркнуть, что никакие из испытываемых на данный момент вакцин не содержат в себе "живой" коронавирус. Именно по этой причине можно говорить лишь о мутациях в том вирусе, который попадает в нас после вакцинации.

Специалист также отметил, что в случае, если вакцина окажется неэффективной, то с ней может быть связан большой спектр разных проблем. Чтобы убедиться, что таких проблем нет, как раз нужны полноценные клинические исследования.

В случае, если любая изобретенная вакцина будет защищать человека от тяжелых осложнений, но случаи инфицирования все равно будут, то ее можно назвать полезной, отметил биолог.

- Конечно, такая вакцина все равно будет полезной. Но с эпидемиологической точки зрения нас интересует способность предотвращать дальнейшие передачи вируса от того человека, который вакцинирован, - объяснил Базыкин.

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