Полных мужчин сочли лучшими отцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа ученых из Университета Южного Миссисипи провели исследование, участники которого сочли мужчин с лишним весом обладателями лучших родительских качеств по сравнению с представителями сильного пола спортивного или худощавого телосложения. Об этом сообщает The Times.

Всего в научном исследовании приняли участие 800 человек. Всем им были показаны снимки мужчин разного телосложения. Испытуемых просили оценить по снимку, какими положительными или отрицательными родительскими характеристиками они могли бы обладать.

Сообщается, что участники опроса называли такие качества, как способность помочь ребенку с выполнением уроков, а также научить малыша чему-то новому или защитить его.

По результатам опроса стало понятно, что в большинстве люди воспринимают мужчин с лишним весом более добрыми, преданными и верными. Мужчинам более спортивного и худощавого телосложения они приписали больше негативных характеристик.