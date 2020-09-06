Биолог оценил эффективность жесткого карантина и масок против коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Один из ведущих мировых исследователей, профессор Центра наук о жизни Сколтеха и руководитель лаборатории молекулярной эволюции Института проблем передачи информации (ИППИ РАН) Георгий Базыкин в интервью kp.ru оценил эффективность жесткого карантина и защитных масок против коронавируса.
По его словам, в отсутствие вакцины необходимо продолжать пытаться замедлить распространение covid-19 среди населения.
- Ни о каком серьезном коллективном иммунитете пока речь не идет, коронавирусом переболела лишь небольшая часть населения планеты. В России официально зарегистрирован миллион случаев. Допустим, что с учетом недооценки (не все обращаются к врачу и т.д.) в реальности может быть всего три, пять, десять миллионов переболевших, - объяснил эксперт.
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