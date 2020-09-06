В США несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку Трампа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычный инцидент произошел в штате Техас во время лодочного парада. Все произошло на озере Трэвис. Несколько катеров, которые отправлялись в плавание на время мероприятия, выступающие в поддержку действующего американского президента Дональда Трампа затонули.

- Это случилось во время парада. Нам поступило сразу несколько сообщений о катерах, которые терпят бедствие, и часть из них затонула, - заявили телеканалу Fox News в местном офисе шерифа.

На данный момент специалисты выясняют все причины и обстоятельства случившегося.