Ученые вычислили самый несчастливый возраст людей

Группа ученых из Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) узнали, в какой период жизни люби испытывают себя максимально несчастливыми.

Это состояние, как отмечается в материале исследования, оказалось не связано с внешними факторами, оно является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

В документе сообщается, что анализ "несчастливости" проводился на основании данных 132 государств. Ученым удалось выяснить, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на 47-48 лет.