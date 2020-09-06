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Наука

Ученые вычислили самый несчастливый возраст людей

Счастливое или несчастливое состояние человека не зависит от внешних факторов
Юлия КЕКОВА
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Ученые вычислили самый несчастливый возраст людей

Ученые вычислили самый несчастливый возраст людей

Фото: Shutterstock

Группа ученых из Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) узнали, в какой период жизни люби испытывают себя максимально несчастливыми.

Это состояние, как отмечается в материале исследования, оказалось не связано с внешними факторами, оно является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

В документе сообщается, что анализ "несчастливости" проводился на основании данных 132 государств. Ученым удалось выяснить, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на 47-48 лет.

Как отмечают исследователи, во время своих испытаний они просили людей разных возрастов оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью. Выяснилось, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U. К слову, самый счастливые годы, по мнению участников эксперимента, - 18-20 лет.