В Гидрометцентре россиян предупредили о резком похолодании

Прогноз погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и региона на выходных и на следующей неделе.

По его словам, воскресенье будет относительно неплохая погода. Однако начиная со вторника, 8 сентября, начнутся значительные изменения. В столице ожидается резкое похолодание. Об этом синоптик рассказал "Российской газете".

Специалист отметил, что температура воздуха понизится сразу на 6-7 градусов, но все равно еще будет выше климатической нормы.

- Температура будет не на пять градусов, как в начале месяца, а всего на два выше нормы, - уточнил Вильфанд. В дневные часы столбик термометра будет не выше плюс 19 градусов, ночью - холоденее.

В среду и четверг в столичном регионе прогнозируется облачная погода, местами возможны небольшие дожди. К пятнице дневные температуры придут к своей климатической норме и составят 15-16 градусов.