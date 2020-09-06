В США белая преподавательница годами выдавала себя за чернокожую Фото: REUTERS

В США белая преподавательница из университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг была уволена из-за того, что на протяжении нескольких лет специально притворялась чернокожей. Об этом пишет The Guardian

Сообщается, что женщина сама сделала это заявление в блоге на платформе Medium. Об этом пишет The Guardian. Она заявила, что притворялась чернокожей из-за полученной в детстве психологической травмы, а также проблем с психическом здоровьем. Однако Круг призналась, что понимает всю "аморальность и неэтичность" своего поступка.

Руководство образовательного учреждение такое признание Круг удивило и озадачило. Женщина, как заявили в университете, не оправдала их ожидания.

Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка.

До этого инцидента Джессика писала работы об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она - специалист по истории афроамериканцев.