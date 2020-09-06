Последние новости на утро 6 сентября 2020: Берлин ожидает, что Россия сделает шаги для расследования инцидента с Навальным

Алексей Навальный Фото: REUTERS

Последние новости на утро 6 сентября 2020 года: Берлин ожидает, что Россия сделает шаги для расследования инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если российская сторона в ближайшие время не предпримет шагов для расследования случившегося с блогером, со стороны Германии последует "согласованная с партнерами" реакция. При этом министр выразил надежду, что "русские не заставят изменить позицию ФРГ "по "Северному потоку-2".

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская раскрыла свои планы о возможности создании новой политической партии в стране. По ее словам, на данный момент в государстве уже есть активное общественное движение. Именно потому о создании политической партии речи пока идти не может.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как чувствует себя после введения вакцины от коронавируса. По его словам, его самочувствие в норме. Сделал прививку министр, "чтобы развеять последние сомнения и личным примером показать, что это безопасно и эффективно".

В России завершили работу над планом восстановления экономики страны. Он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре этого года. Пока в документ вносятся небольшие "штрихи".