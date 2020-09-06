Назван срок запуска ракеты-носителя «Союз-5» Фото: Александр МИЛКУС

Первую ракету-носитель «Союз-5», которая придет призвана заменить украинскую «Зенит», начнут изготавливать в середине следующего года, а ее запуск запланирован на 2023 год. Об этом сообщил гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«К середине года, возможно, начнем уже какие-то конструкции делать именно для (первой) летной машины», - приводит РИА Новости слова гендиректора.

Баранов уточнил, что в начале следующего года будет получен новый алюминиевый сплав для производства испытательных образцов, а к середине года планируется делать конструкции для ракеты

Разработка новой российской ракеты «Союз-5» стартовала четыре года назад. В рамках испытаний с космодрома Байконур в 2023-2025 годах планируется выполнить четыре пуска нового ракеты-носителя.

Ракеты «Союз-5» пришла на смену украинской «Зенит», и на второй ступени ракеты будут использовать не производимый на Украине Р-120, а модернизированный двигатель от третьей ступени «Союз-2.1б» - РД-0124МС.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Двигатель первой ступени - РД171МВ, двигатель второй ступени - РД0124МС. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра.