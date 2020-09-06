В мире зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в мир зарегистрировали 304 626 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии. Был побит рекорд, установленный 14 августа, когда выявили 304 351 случай COVID-19.

По состоянию на воскресенье, 6 сентября, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 26,7 миллион. Такие данные приводит университета Хопкинса.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже 6 243 849 случаев заражения коронавирусом. На втором месте антирейтинга расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет 4 092 832. На третью строчку по количеству инфицированных остается Индия, где заболели 4 023 179 человек.

Россия располагается на четвертой строчке антирейтинга. Как писал сайт kp.ru, по последним данным общее число инфицированных в стране составляет 1 020 310 человек