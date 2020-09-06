В Москве вылечили еще 963 пациента с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 963 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на воскресенье, 6 сентября, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 221 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370», - сообщила помощник градоначальника.

Как писал сайт kp.ru, за сутки в столице скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие в организме коронавирусной инфекции, и общее число жертв болезни увеличилось до 4 891. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве составляет 265 737.

Напомним, ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что число выявляемых случаев заражения снизилось примерно в десять раз по сравнению с пиковыми значениями. Однако напомнил, что пандемия еще не закончилась, и, в столичных больницах остается около 4 тысяч пациентов с коронавирусом