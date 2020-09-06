Шойгу рассказал о «серьезной модернизации» всех российских танков Т-72

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72БЗМ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу по завершении Армейских международных игр-2020.

По словам главы военного ведомства, именно прошедшие игры «дали толчок для их серьезной модернизации»

Шойгу напомнил, что несколько лет назад в Армейских играх участвовали модификации танков Т-72Б1. По итогам военные специалисты предложили целый ряд изменений для увеличения боевой эффективности и надежности. В результате появилась модификация Т-72БЗМ.

«В планах Министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», - сообщил министр, назвав прошедшие международные игры серьезным экзаменом для российской военной техники.

Напомним, Международные армейские игры открылись на подмосковном полигоне Алабино 23 августа. На полигоне гости военных соревнований могли увидеть «Танковый биатлон» и авиадартс.