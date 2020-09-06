Мария Захарова: Германия сама тормозит расследование ситуации с Навальным, к которому призывает

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Берлин, не отвечая на запрос российской Генпрокуратуры, тормозит процесс расследования ситуации с Алексеем Навальным, к которому призывает. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, у Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет двойную игру вокруг происходящего с российским блогером.

«Где же эта срочность, на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой сторон … Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?», - спросила дипломат, комментируя ранее сделанное заявление главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас

Напомним, немецкий министр ранее заявил, что, если Москва в ближайшее время не предпримет шагов для расследования случившегося с российским блогером, со стороны Берлина последует «согласованная с партнерами» реакция.

На данный момент в России проводится доследственная проверка по факту случившегося с Навальным, и ожидает результатов анализов, на основании которых сделаны выводы об «отравлении» блогера. До этого сообщалось, что омские врачи передали все медицинские данные немецким коллегам.