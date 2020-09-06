В России за сутки выявили 5 195 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах, из заболевших 22,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 6 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 025 505 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания несколько дней подряд регистрируют в Москве, где заболел 671 человек, Санкт-Петербурге - 192 и Московской области – 167. В пятерку антирейтинга также, как и днем ранее, попали Ростовская и Нижегородская, где выявили 155 и 153 новых заболевших, соответственно

Кроме того, за минувшие сутки полностью выздоровело 2 823 человек, и среди заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрирован 61 летальный исход.

За весь период пандемии в России жертвами инфекции стали 17 820 пациента, а выздоровело 840 949 человек.

Напомним, в России началась третья, финальная фаза испытаний российской вакцины «Спутник V», участие в которой примут 40 тысяч добровольцев. За ними будут наблюдать минимум полгода. Однако разрешение на выпуск препарата для гражданского оборота будет получено в ближайшее время, а большую часть жителей России планируют привить в течение 9-12 месяцев.