Связали и избили: директора крупной инвестиционной компании ограбили на 6 миллионов на Рублевке

Связали и избили: директора крупной страховой компании ограбили на 6 миллионов на Рублевке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на воскресенье, 6 сентября, в коттеджном поселке на Рублевке избили и ограбили на 6 миллионов директора крупной страховой компании.

Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах в 2:20 четверо неизвестных перелезли через забор, после чего через открытую дверь зашли в дом, где поднялись на второй этаж в спальню связали и избили хозяина, который им в итоге, где находится сейф и код от него.

Из сейфа злоумышленники похитили 80 тысяч евро и коллекционные монеты. Также связали нянечку, которая находилась в доме топ-менджера, но бить не стали

Ранее сайт kp.ru рассказывал о другой крупной краже, когда директор одной крупной компании в Московском районе Бирюлево Западное сообщил, что со склада в Ступинском проезде кто-то тайно похитил 14 паллетов фисташек. Ущерб составил более одного миллиона рублей. Похитителем оказался 25-летний приезжий, знакомый с владельцем фирмы и даже имел ключи от его склада, которыми он и воспользовался.