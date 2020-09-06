Дмитрий Глушко: «Случаи коронавируса в школах единичны»

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в школах. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В некоторых школах выявляются случаи коронавирусной инфекции, однако они единичны. Об этом заявил в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

- Ситуация разная, мы мониторим ее в ежедневном формате, отслеживаем, какое число детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом. Пока, слава богу, такие случаи единичны. Перед началом учебного года все школы были готовы. Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы, - отметил Дмитрий Глушко.

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