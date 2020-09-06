Соловьев определил Ефремову «место в аду» за стихи о погибшем в ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал стихотворение актера Михаила Ефремова, которое он написал в память о погибшем в дорожно-транспортном происшествии Сергее Захарове, и зачитал в зале суда.

По словам телеведущего, актеру надо дать отдельный срок за издевательство над русской словесностью, поскольку как художественная, так и моральная составляющая стихотворения «пошло, гадко и дурно зарифмовано».

«Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду», - заявил Соловьев в эфире программы на YouTube-канале «Соловьев Live», добавив, что Ефремов «убийца» и «пьяное ничтожество», слова которого демонстрируют самолюбование

Напомним, 3 сентября, в ходе заседания суда актер взял свое последнее слово, и признал свою вину, пообещав «не отмазываться» и честно ответить за всё, тогда же он зачитал стихотворение собственного сочинения в память о погибшем.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что артист не рассчитывает на мягкое наказание в деле о смертельном ДТП и спокойно готовится к своему приговору.