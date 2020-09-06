Преподавательница с симптомами коронавируса умерла во время лекции для студентов в Zoom Фото: REUTERS

Педагог аргентинского университета де Ла Эмпреса Паола де Симоне почувствовала себя плохо и умерла прямо перед своими студентами во время дистанционной лекции через Zoom.

Как сообщает Daily Mail, 46-летняя женщина преподавала политологию и международные отношения в Университете Аргентины в Буэнос-Айресе. Когда она читала очередную лекцию, неожиданно начала задыхаться. Испуганные студенты пытались выяснить у неё, где она живёт, чтобы вызвать скорую помощь, но она не могла им ответить.

«Я не могу» - все что смогла ответить Паола, после чего потеряла сознание и вскоре умерла.

Издание отмечает, что за несколько дней до своей смерти преподаватель писала в Twitter, что болеет уже около четырех недель и по симптоматике её состояние напоминает коронавирусную инфекцию. Она также рассказывала, что такие же симптомы у ее мужа, который работает врачом. Однако, несмотря на постоянный кашель, педагог продолжала работать.

Карантин в Аргентине продлён до 20 сентября. На данный момент в стране насчитывается более 450 тысяч случаев заражений коронавирусом, жертвами инфекции стали более 9300 человек.