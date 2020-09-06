Дмитрий Глушко рассказал, как будет решаться проблема с горячим питанием в школах

Дмитрий Глушко рассказал о путях решения проблемы с горячим питанием в школах. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Из-за пандемии коронавируса школы в новом учебном году перешли на индивидуальное расписание для каждого класса – чтобы минимизировать контакты между детьми. Однако система оказалась не идеальна – в частности, некоторые классы теперь не успевают пообедать на перемене, и родители переживают за детей, оставшихся без горячего питания. Ситуацию прокомментировал в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

- У нас продолжает работу федеральная горячая линия, по любой проблеме мы предлагаем звонить, в том числе и по организации горячего питания. Это очень важно. Сейчас как раз проводится отработка по организации здорового и горячего питания. Роспотребнадзор и наше министерство провели проверку весной в школах на соответствие нормам для организации такого питания. Большое количество школ не были готовы. Позже они организовали дополнительные посадочные места, оборудование. Сейчас идет работа по организации питания, мы пытаемся разрядить скопление людей в разных местах в школе. Смещается расписание, удлиняются перемены, и это несет в себе перестройку всего процесса. Это очень сложная работа, мы с коллегами специально выезжаем по регионам, привлекаем общественников, и нам крайне важно мнение родителей о том, как организовывать питание. Мы должны оперативно провести эту работу, - рассказал Дмитрий Глушко.

По словам заместителя министра, в ближайшие недели на Госуслугах появится возможность подать жалобу в случае возникновения проблем с горячим питанием в школах.

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