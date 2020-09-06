Захарова: Россия готова взаимодействовать с Германией по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова взаимодействовать с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным 24 часа в сутки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, но подчеркнула, что такую же оперативность должна проявить немецкая сторона.

«Мы 24 часа в сутки готовы к взаимодействию с немецкой стороной … Мы пытаемся все-таки призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы», - сообщила дипломат, отметив, что ответа на запросы нет до сих пор, в то время как призывы уже поступают от партнеров по Североатлантическому альянсу к международным расследованиям.

«Если Берлину нужна оперативность, то эту оперативность должна проявить немецкая сторона», - заключила она.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что, если Россия в ближайшее время не предпримет шагов для расследования случившегося с блогером, со стороны Германии последует «согласованная с партнерами» реакция.

В свою очередь Захарова отметила, что Берлин сам тормозит расследование ситуации с Навальным, и у Москвы нет уверенности, что немецкая сторона не ведет «двойную игру» вокруг происходящего с российским блогером

Напомним, что на данный момент в России проводится доследственная проверка по факту случившегося с Навальным, и Москва также ожидает результатов анализов, на основании которых сделаны выводы об «отравлении».