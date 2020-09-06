Сергей Собянин призвал москвичей не верить слухам о коронавирусе

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью», - заявил градоначальник в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

При этом Собянин сообщил о готовности Москвы к развитию критической ситуации. «Будем на нее реагировать. Но … давайте будем более оптимистичными», - добавил мэр.

Собянин также рассказал, что российская столица по сравнению с Западом лучше выдержала удар пандемии, и буквально за два месяца смогла вернуться до объемов прошлого года в экономике.

«Это дорогого стоит», - отметил он.

Напомним, ранее московский мэр сообщил, что коронавирус ударил сразу по всем секторам, но система «выдержала даже такое сложное напряжение», и несмотря на то, что проблемы остались, «экономика с каждым днем становится все увереннее».