Глава Минобороны Сербии ответил на пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко ответил на пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон во главе с сербским лидером Александром Вучичем.

Ранее в сербских СМИ появилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Фото на странице своего Facebook прокомментировала Захарова, приложив к снимку президента Сербии скриншот из фильма «Основной инстинкт» с самой известной сценой «нога на ногу».

«Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», - написала Захарова

Фото: Сайт президента республики Сербии

Фото на странице своего Facebook прокомментировала Захарова Фото: соцсети

В своем ответе Вулин заявил, что Вучич - «единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции» против Москвы. Он также заметил: «величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», передает его слова минобороны Сербии.

Напомним, в ходе визита в Вашингтон глава Сербии и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти в присутствии президента США Дональда Трампа подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины. Однако подробности документа разглашать не стали