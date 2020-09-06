«Коронавирус вообще не страшная болезнь»: Малышева назвала самые опасные болезни Фото: REUTERS

Телеведущая и врач Елена Малышева заявил, что коронавирус «вовсе не страшная болезнь», а на фоне новостей об этой ноной инфекции люди забыли про болезни представляющие наибольшую опасность. По ее словам, самые «страшные» болезни - это туберкулёз, гепатит В, пневмония, СПИД и малярия.

«COVID-19 в статистике ежедневных смертей в мире занимает 17 место, тогда как в пятёрку лидеров входят туберкулёз, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия», - рассказала телеведущая в эфире Первого канала Малышева.

Малышева отметила, что человечеству так и не удалось справиться с этими болезнями, несмотря на наличие и лекарств, и вакцин.

«Коронавирус не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», - заключила она

Напомним, по данным университет Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 26,7 миллиона человек, скончались свыше 842,7 тысячи.