В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 6 сентября, белорусские правоохранительные органы дежурят в районе Дома правительства на площади Независимости в Минске, где в последние время регулярно проходят акции протеста.

Как передает ТАСС, у Дома правительства республики находятся машины с внутренними войсками, а также автобусы с ОМОНом, спецтехника и водометы. В этот район также прибыли пять автомобилей «Рубеж» для разгона протестующих. За зданием на улице Мясникова выстроились автозаки.

Силовики съезжаются в район резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Напротив, паркуются автобусы с ОМОНом. Правоохранители собираются также на проспекте Независимости и площади Победы.

Октябрьская площадь у Дворца республики обнесена заграждениями с колючей проволокой, рядом с которой выставлено оцепление силовиков. Металлическими заграждениями и колючей проволокой также окружена и площадь у стелы «Минск - город герой», где также часто проходят акции протеста. Силовики выстраиваются по периметру площади.

Кроме того, минский метрополитен принял решение временно закрыть шесть станций метро. «В 12:30 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа"», - переедает Sputnik сообщение в Минском метрополитене

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах.