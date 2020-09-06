В Минске задерживают участников несанкционированной акции протеста Фото: REUTERS

В воскресенье, 6 сентября, в Минске в 14 часов с площади Независимости должен был стартовать Марш солидарности, но в городе уже начались задержания участников несанкционированных протестных акций.

«Точное число протестующих определить сложно, предположу, что несколько больше чем в прошлое воскресенье», - передает спецкор «КП» Дмитрий Стешин из столицы Белоруссии.

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщает о в регионах республики проходят немногочисленные акции протеста, а в Минске задержаны около 10 человек, передают РИА Новости

Как сообщает Sputnik, группы протестующих заранее начали движение с разных районов города в центр в сторону Дома правительства, однако в отличие от предыдущих дней правоохранительные органы заблокировали ключевые площади Минска еще утром. Кроме того, участникам акции перекрыли проспекты.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. Сегодня 6 сентября, белорусские правоохранительные органы дежурят в районе Дома правительства на площади Независимости, где находятся машины с внутренними войсками, а также автобусы с ОМОНом, спецтехника и водометы. Закрыты шесть станций метро, а некоторые площади у стелы «Минск - город герой» и у Дворца республики обнесены заграждениями с колючей проволокой