Фургал содержится в одной камере СИЗО с Абызовым

Адвокаты Фургала и Абызова не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что они содержатся в одной камере СИЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал и бывший министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово", сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Агентство также отмечает, что между политиками нормальные отношения.

При это адвокаты Фургала и Абызова не стали подтверждать эту информацию, однако они её не опровергли.

Напомним, 9 июля по дороге на работу был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В тот же день этапировали в Москву. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Все преступления были совершены в 2004 - 2005 годах.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 3 сентября Басманный суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста Сергею Фургалу до 9 декабря.

Михаила Абызова арестовали весной 2019 года по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, создании преступного сообщества с использованием служебного положения и незаконной предпринимательской деятельности.