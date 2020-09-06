Аршавин сравнил возможности Кокорина и Дзюбы, сказав, когда Александр вернется в сборную

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

C 2017 года форвард Александр Кокорин не играет за сборную России. То не подходил по игровым качествам, то конфликтовал, то сидел в тюрьме. Летом 2020 года футболист сменил команду, став игроком московского "Спартака". И вот легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин, который работает ныне в клубе на должности директора по спортивным вопросм, сравнил возможности Кокорина и главного ударного форварда сборной сейчас - Артема Дзюбы.

- Кокорин — самый сильный нападающий в России. По игровым качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет. Думаю, до появления Саши в сборной России ещё далеко. Это связано с историей, которую все хорошо знают. Да и в национальной команде сейчас и без него всё хорошо. Станислав Черчесов будет долго думать, приглашать ли Кокорина, - заявил в интервью "Матч ТВ" Андрей Аршавин.

Отметим, что контракт 29-летнего Кокорина действует до лета 2023 года. Он пришел в "Спартак" из "Зенита" на правах свободного агента. С весны 2020 года футболист играл за "Сочи" на правах аренды. Он в 10 играх чемпионата России забил 7 голов, 2 из них с пенальти, а еще сделал 1 голевую передачу.