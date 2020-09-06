Вучич рассказал Лаврову об итогах переговоров в Вашингтоне

Президент Сербии проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым итоги встречи в Вашингтоне руководства Сербии и США, сообщили в российском МИД.

Кроме того, Лавров и Вучич заявили о том, что Россия и Сербия настроены на развитие политического диалога и стратегического партнёрства между странами, передаёт ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в пятницу, 4 сентября в столице США прошла встреча президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Косова Авдулаха Хоти и президента США Дональда Трампа. Белград и Приштина заключили двустороннее соглашение при посредничестве американской стороны. Трамп также присутствовал на церемонии подписания.

Подписанный в Вашингтоне договор нормализует взаимоотношений двух сторон в области экономической деятельности, однако не признаёт Косово объектом международного права.