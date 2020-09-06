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В Донбассе два украинских военных погибли на минном поле

Ранее сообщалось, что ни пропали при тушении пожара
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пропавшие при тушении пожара в Донбассе украинские военнослужащие погибли

Пропавшие при тушении пожара в Донбассе украинские военнослужащие погибли

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два военнослужащих Украины погибли в Донбассе, подорвавшись на минном поле во время эвакуации личного состава. Об этом сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток" в Facebook.

В заявлении также отмечается, что военные состава Объединенных сил погибли "на минном поле противника" от неизвестного взрывного устройства.

- Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава, - также сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье оба бойца были отрезаны от всего остального состава огнём, вовремя тушения пожара в районе Верхнеторецкого. Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщала об их пропаже.

ЧП