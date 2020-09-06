В Минске протестующие направились к резиденции Лукашенко

Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко Фото: REUTERS

Протестующие в Беларуси двинулись в сторону резиденции президента Александра Лукашенко. Участники акции сначала прошли с бело-красно-белыми флагами по проспекту Победителей, скандируя лозунги.

По пути их следования выставляют ограждения, сообщает Sputnik-Беларусь. Также отмечается, что в столице Беларуси вновь затруднён доступ к мобильному интернету.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в воскресенье, 6 сентября, правоохранительные органы Беларуси дежурят около Дома правительства на площади Независимости. Тем временем около Дома правительства республики находятся машины с внутренними войсками, автобусы с ОМОНом, спецтехника и водомёты.

МВД Беларуси сообщило, что по всей республике задержаны 10 человек с момента начала Марша солидарности.

- Точное число протестующих определить сложно, предположу, что несколько больше чем в прошлое воскресенье, - сообщил с места событий корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.