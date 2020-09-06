Литва заявила о потере авторитета ЕС из-за бездействия в отношении Беларуси

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз теряет внешнеполитический авторитет из-за своего бездействия в отношении Беларуси, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус. Он также отметил, что страны ЕС должны поощрять развитие демократии в республике, оказывать "конкретную помощь" оппозиции и противодействовать влиянию Москвы на Минск.

- Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Если мы не будем верны нашим национальным обязательствам, это разрушит наш собственный фундамент. Мы должны стоять твёрдо, - заявил Линкявичюс в интервью изданию Financial Times.