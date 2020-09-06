В МВД Беларуси сообщили о сотнях задержанных на протестах

Правоохранители задержали не менее 20 протестующих рядом с резиденцией Лукашенко в Минске Фото: REUTERS

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила о росте числа задержанных во время протестных акций в республике. Она также отметила, что обстановка остаётся под контролем, а милиция работает в усиленном режиме.

Около резиденции президента Беларуси задержаны уже не менее 20 человек, сообщает ТАСС.

- По состоянию на настоящий момент по всей Беларуси уже сотни задержанных. То есть это не одна и не две сотни. Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будет только завтра утром, - отметила также представитель МВД.

Кроме того, сообщается, что ОМОН задерживает людей в центре Минска после того, как большинство протестующих ушли от резиденции президента.

Ранее сайт KP.ru сообщал о десяти задержанных.

Также сообщалось, что протестующие прошли по проспекту Победителей и направились в сторону резиденции Александра Лукашенко.