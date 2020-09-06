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В Москве сотрудница банка отрубила себе палец дверью от сейфа

Обстоятельства произошедшего пока выясняет полиция
Ася КУЗНЕЦОВА
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При закрытии банковского хранилища сотрудница отделения отрубила палец

При закрытии банковского хранилища сотрудница отделения отрубила палец

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудница банка в Москве лишилась среднего пальца из-за того, что неаккуратно захлопнула на работе бронированную дверь хранилища. 32-летняя работница отделения банка на Просторной улице получила травму в среду, 2 сентября, и была доставлена в больницу. Врачи поставили ей диагноз: "травматическая ампутация 3 пальца правой руки", передаёт источник KP.ru.

Отмечается также, что пострадавшая девушка пока не может участвовать в опросе, а полиция ещё устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт KP.ru сообщал о мужчине, отрубившем топором два пальца своей пятилетней племяннице из-за того, что она уронила его мобильный телефон. Домой ребёнка привёл отец, а сам преступник сначала скрылся в лесу, но затем вернулся на место случившегося, где его уже ждала полиция. Врачам удалось пришить один палец.

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