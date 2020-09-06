В МВД Беларуси сообщили о задержании протестующих, ударивших милиционера в голову

По факту насилия в отношении милиционера возбуждено уголовное дело Фото: REUTERS

В МВД Беларуси сообщили, что в Витебске 6 сентября задержали протестующих, которые ударили по голове сотрудника милиции. Один из них сопротивлялся при задержании и распылил в сторону правоохранителей слезоточивый газ, а затем попытался скрыться, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.

- Необходимо отметить, что действиями "мирных протестующих" активно руководили модераторы регионального телеграмм-чата, призывая становиться в "сцепку" и провоцируя тем, что "мирными протестами ничего не решить", - также заявила Чемоданова в своём сообщении.

В отношении протестующего возбудили уголовное дело из-за применения насилия к сотруднику органов внутренних дел.