Пушков резко ответил на слова Киева о том, что Украина принесла в Россию цивилизацию

Алексей Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что на большую часть России цивилизацию принесли украинцы - глупость, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор также отметил, что причина подобных заявлений - глубокие комплексы на фоне "вторичности украинской истории" и отсутствия исторических корней.

Пушков также отметил в сообщении в своём Telegram-канале, что именно по этим двум причинам украинские политики "остро желают что-то такое несусветное сказать или доказать". Парламентарий напомнил, что во всём мире изучают российскую цивилизацию, ставшую базой для Киева.

- Украинской же цивилизации, в отличии от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории. Не прослеживается он нигде и в ни в чем. Разве что в словесных сказаниях на хуторах близ Диканьки. Да и о них Гоголь написал на русском языке, - сказано в сообщении Пушкова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к российским украинцам, сказав, что как бы сложно им ни было сейчас, Украина всегда будет помнить о них и об их "прадедах, которые строили целые города" в России.

- Мы должны чётко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, – заявил Кулеба в беседе с "Радио Свобода".