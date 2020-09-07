Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 7 сентября 2020 года

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите", остается в коме. Фото: REUTERS

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите", остается в коме. Немецкие медики не спешат делиться подробностями его лечения, но известно, что угрозы его жизни в настоящий момент нет. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 7 сентября 2020 года.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкие власти уже давно дали добро на предоставление России правовой помощи по делу Навального. Напомним, речь идет о предоставлении Генпрокуратуре РФ результатов исследований и анализов, на основании которых в Германии оппозиционеру диагностировали отравление.

"Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] Charite. Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу", - заявил Маас.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что сбор запрошенной информации "длительный процесс, так как появляются новые данные".Кроме того, разрешить "передачу личных данных пациента может только тот, кому они принадлежат". Впрочем, все эти досадные проволочки не помешали Маасу заявить накануне, что Германия ожидает "в ближайшие дни" от России оперативных шагов по расследованию произошедшего с Навальным. В противном случае Берлин грозит неким "согласованным с партнерами" ответом.

Жена Навального Юлия прокомментировала предложение доктора Леонида Рошаля создать совместную группу специалистов для лечения оппозиционера. Фото: REUTERS

Жена Навального Юлия прокомментировала предложение доктора Леонида Рошаля создать совместную группу специалистов для лечения оппозиционера. В частности, она ответила педиатру: «Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. Вы выступаете не как врач, а как голос государства».

"Комсомолка" обратилась за комментарием к врачу скорой с 39-летним стажем Михаилу Коневскому, чтобы выяснить, есть ли рациональные причины для столь резкой реакции на обращение всемирно известного доктора к немецким коллегам.

Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью MDR Aktuell предположил, кому могло быть выгодно случившееся с Алексеем Навальным. По его мнению, версия о причастности России выглядит абсурдной уже потому, что такой шаг вызвал бы дальнейшее осложнение отношений с Западом, в котором Кремль не заинтересован. Однако подобную ситуацию могли бы использовать противники строительства газопровода "Северный поток-2"

В качестве косвенного подтверждения своих слов Гизи напомнил, что строительству газопровода активно противодействует Вашингтон. Именно на фоне ситуации с Навальным давление США на власти ФРГ в этом вопросе заметно усилилось.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Оппозиционер впал в кому. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите».