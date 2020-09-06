Захарова спросила у Германии, когда будут глашены данные по делу Навального

Мария Захарова поинтересовалась у ФРГ точной датой ответов по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала в адрес властей Германии несколько вопросов по делу об ухудшении состояния политика Алексея Навального после того, как глава немецкого МИД Хайко Маас выступил с заявлениями ранее сегодня, 6 сентября.

Захарова спросила, как можно "делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном", пока продолжается расследование, почему диагнозы объявляют политики, а не следователи и врачи, а также почему до сих пор с Россией не обмениваются информацией, если официальный запрос отправлен ещё в августе.

- Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идёт подмена экспертных заявлений политическими лозунгами? Что за фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентичные политическое заявления? - сказано в заявлении Захаровой на её странице в Facebook.

Представитель МИД России попросила назвать сроки предоставления Москве доступа к запрошенной информации и объяснить, почему Германия не раскрывает данные, на которые ссылается в своих заявлениях.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что Маас заявил в интервью о планах на передачу России данных по расследованию дела Навального.