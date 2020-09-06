Глава МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 6 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он запросил «срочный разговор» с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, он намерен обсудить с российским коллегой ситуацию в Донбассе, где Киев проводит так называемую Операцию объединенных сил (ООС).

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», - написал украинский министр на своей странице в Facebook.

Дмитрий Кулеба добавил, что в воскресенье «незаконные вооруженные формирования совершили провокации» в зоне ООС, «в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен». По его версии, «это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом».

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что двое военнослужащих Украины погибли в Донбассе, подорвавшись на минном поле во время эвакуации личного состава.