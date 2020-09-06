Новак Джокович дисквалифицирован на US Open за неспортивное поведение

Первая ракетка мира серб Новак Джокович Фото: REUTERS

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение: спортсмен сгоряча попал мячом в судью, передает агентство Reuters.

Это случилось во время матча четвертого круга US Open в воскресенье, 6 сентября, когда серб встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет, и счет в тот момент был 6:5 в пользу испанского теннисиста.

Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена Фото: REUTERS

После проигранного гейма раздосадованный Новак Джокович не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в женщину-лайнсмена, которая находилась за спиной сербского теннисиста.

Инцидент случился в матче четвёртого круга соревнований Фото: REUTERS

Именно за это Джокович и был в итоге наказан арбитрами дисквалификацией. Таким образом, серб не сможет принять участие в остальных матчах Открытого чемпионата США, а Пабло Карреньо-Буста будет соревноваться за выход в полуфинал с победителем матча четвёртого круга между канадцем Денисом Шаповаловым и бельгийцем Давидом Гоффеном, который считается седьмой ракеткой турнира.